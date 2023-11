IL MATTINO – Il Napoli ritrova l’entusiasmo, sdoganata la parola scudetto. Osi in tribuna con l’Union

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’ l’attenzione è rivolta al calcio, con particolare enfasi sul Napoli e sugli sviluppi più recenti.

L’edizione odierna de Il Mattino celebra il ritrovato entusiasmo del Napoli dopo l’ultima vittoria nel derby campano con la Salernitana. Nel dettaglio, si annuncia il prossimo confronto di Champions League con l’Union Berlino in programma mercoledì, con la notizia di spicco che segnala la presenza di Victor Osimhen in tribuna: “Il Napoli ritrova l’entusiasmo, sdoganata la parola scudetto. Mercoledì c’è l’Union, Osi sarà in tribuna“.

Il Napoli, dopo le vittorie con Verona, Union, Salernitana e il pareggio con il Milan, sembra aver riacquistato la fiducia e l’entusiasmo necessari per conquistare importanti traguardi. Di seguito la prima pagina de Il Mattino: