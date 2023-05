Politano commuove i tifosi azzurri: post da brividi dopo la sconfitta col Monza

Una dedica commovente quella del numero 21 del Napoli, Matteo Politano, nonostante la sconfitta con il Monza.

Nella partita contro il Monza il Napoli non ha brillato e ha subito una brutta sconfitta in trasferta per mano dei brianzoli, mentalmente e fisicamente superiori alla squadra di Luciano Spalletti. Non c’è da piangersi addosso visto che questa sconfitta non ha alcuna influenza sull’esito del campionato, poiché i giocatori azzurri si sono già laureati campioni d’Italia da due giornate. Motivo per cui mister Spalletti ha dato spazio ai giocatori che hanno avuto meno minutaggio durante questa stagione, per riconoscere il contributo di tutti coloro che hanno contribuito alla conquista dello scudetto.

A tornare in campo è stato anche il numero 21 del Napoli, Matteo Politano, reduce da un infortunio rimediato nella sfida di Champions League con il Milan e che lo ha costretto ai box nelle sfide con Juventus, Salernitana e Udinese, ritornando in panchina solo con la Fiorentina.

Politano, nonostante la sconfitta con il Monza, ha condiviso un bellissimo post su Instagram con una bellissima dedica alla sua figlia: “Perdere non fa mai piacere, anche quando si è raggiunto l’obiettivo. Comunque, con te tra le braccia non esiste sconfitta“, ha scritto Matteo, accompagnando il messaggio con una foto di sé e della figlia sul campo dell’U-Power Stadium.