Sconfitta Napoli, VAR colpevole? E’ polemica: “Due rigori netti. L’Aia si rende conto della mediocrità di questi arbitri?”

Il Napoli cade a Monza, ma sui social è polemica per via di alcune decisioni arbitrali ed il non intervento del VAR durante la sfida.

Il Napoli ha perso a sorpresa 2-0 sul campo del Monza con gol di Dany Mota e l’ex di turno Andrea Petagna, sconfitta indolore per gli azzurri che hanno ormai cucito il tricolore addosso dalla sfida andata in scena sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena.

Tante le cose ‘pagate’ dal Napoli, a partire dal turnover che ha messo in luce parecchie ‘lacune’ che andrebbero poi risolte nella prossima finestra di mercato, a partire da Bartosz Bereszyński non all’altezza per fare il vice Di Lorenzo. Il Napoli ha pagato anche e soprattutto le ripartenze in velocità, le stesse subite con il Milan, ma è stato in qualche modo penalizzato anche da alcune decisioni arbitrali che non hanno convinto.

SCONFITTA NAPOLI, VAR COLPEVOLE? INCALZA LA POLEMICA SUI SOCIAL

Il Napoli è stato penalizzato anche da alcune decisioni arbitrali che non hanno convinto: al 69′ contatto di Pessina e Osimhen in area con il giocatore brianzolo che colpisce il nigeriano per un rigore netto. Il VAR, come spiegato anche dall’ex arbitro Luca Marelli, avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’on-field-review perché c’è calcio di rigore e l’arbitro ha visto la cosa opposta. Ma anche l’intervento di Dany Mota su Politano, il VAR dice che va tutto bene.

Sono situazioni che hanno incalzato la polemica sui social dove molti tifosi hanno ovviamente sottolineato la mediocrità di certi arbitri e VAR che li accompagnano.

Di seguito alcuni dei commenti su Twitter: “Ma l’ Aia si rende conto della mediocrità di questi arbitri e dei Var che li accompagnano? Serie A e FIGCsiete consapevoli? 2 rigori netti! #MonzaNapoli” o ancora: “Ha detto l’arbitro che se non vede un fallo con ferite guaribili in minimo 45 giorni non lo da il rigore al Napoli”.

Sotto i tweet:

Ma l’ #Aia si rende conto della mediocrità di questi arbitri e dei Var che li accompagnano? @SerieA @FIGC siete consapevoli? 2 rigori netti! #MonzaNapoli — Francesco Molaro (@molarolandia) May 14, 2023