Petagna al Monza: Berlusconi deve accettare la proposta i De Laurentiis, ecco cosa manca

Il Napoli è in piena fase di calciomercato con tante trattative aperte, con il Monza si prova a chiudere quella per Andrea Petagna. Il giocatore ha già messo in chiaro di voler andare via ed ha scelto Monza come destinazione. Questa è la volontà dell’attaccante che il Napoli vuole assecondare, anche perché ha già bloccato Simeone del Verona. Ma bloccato è la parola migliore in questo momento per il calciomercato del Napoli.

Bloccato l’arrivo di un secondo portiere (si parla di Neto ndr). Bloccato l’arrivo di Kim per questioni burocratiche, bloccato anche l’affare Petagna al Monza e Simeone al Napoli.

Petagna al Monza: la trattativa

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport nell’edizione odierna il problema sta nella formula ad adattare. De Laurentiis ha chiesto “che l’offerta del Monza, 5 milioni per il prestito più di 10 per l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, sia slegata dall’obiettivo finale“. Si attende dunque che Berlusconi accetti la formula ed ha “congelato anche l’affare Simeone col il Verona. Con il Sassuolo, tra l’altro, è stata rispolverata la vecchia pista che porta a Raspadori, un pupillo del ds Giuntoli, ma l’idea è di non cedere anche lui dopo l’operazione Scamacca con il West Ham“. Bloccati per ora anche il passaggio di Zielinski al West Ham, il giocatore non accetta la destinazione, così come Fabian Ruiz.