Perché il calcio è così popolare a Napoli

Il calcio è lo sport nazionale in Italia. Da nord a sud, tutte le regioni del Bel Paese, amano questo sport, che negli anni si è spesso imposto come punto di riferimento a livello europeo e mondiale. Spesso il calcio italiano viene etichettato anche come uno dei più tecnici e difficili, e per questo è una meta molto ambita da tantissimi fuoriclasse di questo sport.

C’è una regione però, che si erge sopra tutte le altre per l’affetto che riversa alla propria squadra. Stiamo parlando della Campania e della sua squadra, il Napoli. I partenopei sono conosciuti ovunque per il loro calore tipico del sud Italia, e la tifoseria del Napoli non è da meno verso la sua squadra. Questi tifosi si sono spesso differenziati da altre tifoserie, per essere sempre rimasti al fianco della propria squadra, incoraggiandola anche nei momenti più bui.

Il calcio e Napoli: un amore da lunghissimo tempo

la prima parola, o meglio il primo nome che viene in mente parlando della squadra calcistica del Napoli è indubbiamente Maradona. Un campione fuori da ogni schema, da molti considerato ancora oggi il migliore calciatore mai esistito. Con il suo estro, la sua tecnica e il suo amore verso la squadra del Napoli, Maradona è riuscito a traghettare l’intera città alla vittoria dello scudetto per ben due volte, l’ultimo risalente al 1990. Nonostante i diversi anni a digiuno di successi, la tifoseria partenopea non ha mai smesso di sostenere il Napoli, che oggi sta primeggiando sia nel campionato di Serie A, che in Champions League.

Ad aumentare la popolarità di questo sport e l’amore per la squadra, bisogna anche sottolineare che è l’unica squadra presente a Napoli, al contrario di molte altre grandi città, e che è l’esponente più forte fra quelle del sud Italia.

Napoli? Puoi scommetterci

