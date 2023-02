LDT: “L’attacco de Il Giornale a De Laurentiis e il silenzio complice dell’ODG. Ennesimo abuso del Nord”

Alcuni tifosi si scagliano contro l’attacco de Il Giornale al presidente De Laurentiis: “Che fanno all’Odg, dormono?”

LDT, lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da alcuni tifosi del Napoli, che sono insorti dopo l’attacco che Il giornale ha riservato al patron azzurro Aurelio De Laurentiis:

“Eg. Direttore, complimenti per il giornale Napolipiu.com. Siete unico nel desolante e penoso panorama mediatico napoletano. Siete stato l’unico a rispondere per le rime all’ennesimo attacco contro il Napoli. Ora i giornalisti italici non fanno i giornalisti difendono il potere costituito e precostituito e attaccano tutti coloro che la pensano diversamente o si pongono domande su determinati comportamenti o accadimenti. È l’Italia dei Vespa, dei Formigli e dei talk senza confronto, dove si insultano e deridono chi la pensa diversamente e i conduttori scelgono persino gli ospiti. L’insulto a Luc Montagnier in diretta mondiale è l’ennesima macchia del giornalismo nostrano. Come sia stato possibile non prendere le distanze? È l’Italia delle stesse facce, è l’Italia del festival canoro trasformato in una kermesse politica. Il calcio raccoglie in sé gli stessi difetti del giornalismo politico, economico, sociale italico”.

I tifosi hanno poi aggiunto: “L’ennesimo recente attacco de Il Giornale contro De Laurentis conferma una prassi consolidata da tempo. Come sia possibile che all’Odg sfuggano certe cose? Invece di denunciare i mali del calcio, l’articolista del giornale milanese attacca il presidente di una società sana che spesso è stata scippata di titoli e trofei pur agendo in piena correttezza. Ma che fanno all’Odg, dormono? Sul piano napoletano sono doverosi i complimenti per lei che è stato l’unico fra i presunti media campani a ridicolizzare l’articolista milanese. Di nuovo complimenti e salutiamo cordialmente.

Peppe F. Mario A., Vincenzo I., Franco P., Domenico L., Giuseppe R. “.