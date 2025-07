Per Conte una partenza sprint le prime amichevoli a Dimaro contro l’Arezzo e il Catanzaro

Altro che sgambate contro i dilettanti e passerelle estive: il Napoli di Antonio Conte ha un piano chiaro e ambizioso per iniziare la stagione con il piede giusto. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il ritiro di Dimaro-Folgarida (in programma dal 17 luglio) avrà un’impronta diversa rispetto al passato. Ritmi alti fin dai primi giorni e amichevoli di spessore per cominciare subito a fare sul serio.

Addio Anaune, si parte con l’Arezzo di Troise

La prima novità è che non ci sarà il classico esordio con l’Anaune Val di Non, squadra dilettantistica che da anni inaugurava le estati azzurre. Stavolta, il debutto sarà contro l’Arezzo, formazione di Serie C allenata da Emanuele Troise, ex azzurro cresciuto nel vivaio del Napoli. Un incrocio che ha anche un valore simbolico per Conte, che proprio ad Arezzo mosse i primi passi da allenatore nella stagione 2006/2007. Fu esonerato dopo poche giornate, ma richiamato a marzo, centrando una clamorosa salvezza con 24 punti in 10 partite.

A seguire il Catanzaro di Aquilani

Il secondo test in Val di Sole sarà contro una delle migliori squadre dell’ultima Serie B: il Catanzaro di Alberto Aquilani, capace di raggiungere la semifinale playoff. Un avversario di livello che metterà alla prova il Napoli in fase di rodaggio. Le due partite non sono ancora state ufficializzate, ma il programma è praticamente definito.

In arrivo nuovi impianti e una tribuna più grande

Come sottolinea ancora Tina su la Repubblica Napoli, lo stadio di Carciato sarà adattato per l’occasione: la tribuna sarà ampliata e potrà ospitare circa 2.000 tifosi, pronti ad affollare le sedute di allenamento nei dieci giorni di permanenza in Trentino.

Un’altra novità importante è la costruzione di un secondo campo, di dimensioni ridotte, adiacente a quello principale. Dopo il sopralluogo di Cristian Stellini, si è deciso di creare uno spazio dedicato ai lavori specifici individuali o di reparto (come i portieri), così da garantire massima intensità e personalizzazione senza spezzare il ritmo collettivo.

Raduno il 15 luglio a Castel Volturno

Prima del ritiro, il raduno è fissato per il 15 luglio a Castel Volturno, con test fisici e saluti di rito. Poi sarà full immersion: testa bassa e piedi sui pedali, come direbbe Conte, per preparare al meglio una stagione che si preannuncia lunga, intensa e ricca di aspettative.

Il tecnico salentino vuole partire forte, anche per calare subito la sua identità sulla squadra. E il Napoli lo sta assecondando: dalle amichevoli alle strutture, tutto sarà pensato per non sprecare nemmeno un giorno. L’obiettivo è chiaro: non farsi trovare impreparati al primo chilometro della nuova stagione.