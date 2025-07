Repubblica: “Il Napoli lavora anche a 10 cessioni”

Il Napoli riparte con una rifondazione strutturata, decisa, e – da oggi – anche ufficiale. Come riporta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, con la fine dei prestiti e il comunicato elegante del club, si sono chiuse le avventure in azzurro di Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet, che non rientravano nei piani di Antonio Conte. Saluti e ringraziamenti di rito per tre giocatori che, pur non protagonisti assoluti, hanno fatto parte del gruppo che ha conquistato lo Scudetto.

Il club ha voluto sottolineare in particolare il contributo di Billing, autore del gol decisivo contro l’Inter al Maradona, spartiacque nella corsa al tricolore. Ma il mercato impone ora nuovi equilibri, anche numerici, all’interno delle liste, e queste uscite liberano caselle per i prossimi colpi.

Il nuovo Napoli prende forma: Lang terzo colpo, Ndoye obiettivo prioritario

Secondo Azzi, il prossimo annuncio imminente sarà quello dell’attaccante olandese Noa Lang, classe 1999, per cui il Napoli ha praticamente chiuso con il PSV Eindhoven un’operazione da circa 27 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore attende solo il via libera del club olandese per volare a Roma, effettuare le visite mediche e firmare il contratto.

Lang è stato fortemente voluto da Conte, che fin da gennaio chiedeva un sostituto di Kvaratskhelia per la fascia sinistra. Con lui, i rinforzi ufficiali salgono a tre, dopo Kevin De Bruyne e il giovane Luca Marianucci.

Ma non basta: l’allenatore leccese vuole quattro esterni offensivi. Oltre ai confermati Politano e David Neres, si lavora su un’altra ala. Il nome in cima alla lista resta Dan Ndoye del Bologna, prima scelta per completare il pacchetto. Si è invece raffreddata la pista per Ademola Lookman (Atalanta), mentre l’ipotesi Thomas Müller, circolata ieri in Spagna, appare solo una suggestione.

Lucca sorpassa Núñez, si accelera per Beukema e Juanlu

Per il ruolo di centravanti, la scelta sembra ormai ricadere su Lorenzo Lucca dell’Udinese, autore di 12 gol nello scorso campionato. Più giovane, più sostenibile economicamente e con un profilo simile a Lukaku, Lucca ha sorpassato Darwin Núñez, valutato 60 milioni dal Liverpool. Per l’ex Pisa, invece, ne basterebbero circa la metà.

Il Napoli resta attivissimo anche in difesa. Due piste in particolare:

Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, per cui però si attende che i rossoblù rivedano le richieste economiche.

Juanlu Sanchez, terzino spagnolo under 21 del Siviglia, da tempo prenotato e in attesa che il club andaluso abbassi le pretese.

Difesa, portiere e centrocampo: Conte vuole dieci colpi

Come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Conte ha chiesto dieci rinforzi, che verranno bilanciati da altrettante uscite. Per completare il puzzle mancano:

un portiere (con Audero tra i profili valutati),

un terzino sinistro,

un centrocampista.

Tra le uscite certe:

Rafa Marin, in procinto di trasferirsi in prestito al Villarreal;

Pasquale Mazzocchi, vicino al Sassuolo;

Giovanni Simeone, che piace in Spagna e al Pisa.

E poi ci sono gli “azzurri di ritorno”: Folorunsho, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, fino ad arrivare al nodo più spinoso: Victor Osimhen. La sua cessione è diventata una vera telenovela, ma sarà fondamentale per sbloccare ulteriori operazioni.

Da oggi, con l’apertura ufficiale del mercato, si fa sul serio. E a giudicare dall’avvio, il nuovo Napoli di Conte promette di essere ambizioso e profondamente rinnovato.