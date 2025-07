Corriere dello Sport: “Il mercato del Napoli entra nel vivo con tre operazioni pianificate”

Il mercato del Napoli entra nel vivo con tre operazioni pianificate in fase avanzata: Noa Lang, Juanlu Sanchez e Sam Beukema sono i nomi cerchiati in rosso dal ds Giovanni Manna, con l’obiettivo di consegnare a Conte una rosa già strutturata per il ritiro di Dimaro. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ogni trattativa procede con i propri tempi, ma la volontà è chiara: chiudere prima possibile.

Il primo affare praticamente definito è quello con il Psv per Noa Lang. L’esterno olandese ha detto sì al Napoli da gennaio, quando la prima offerta fu respinta, e ora il suo sogno è pronto a concretizzarsi. Operazione da 25 milioni più bonus, contratto fino al 2030: l’accordo è completo, restano soltanto le visite mediche, in programma dopo le vacanze.

Juanlu, il nuovo vice Di Lorenzo

Altro nome caldo è quello di Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia, protagonista all’Europeo Under 21 con la Spagna. Come scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, il giocatore ha espresso la propria volontà di vestire l’azzurro, e anche il club andaluso, alle prese con esigenze di bilancio, è pronto ad abbassare le richieste. L’offerta del Napoli resta ferma a 12 milioni più 2 di bonus, contro una richiesta iniziale di 20 milioni.

Manna è già volato in Spagna per parlare con il ds Antonio Cordón e gli agenti del calciatore, definendo i dettagli contrattuali. Juanlu è destinato a raccogliere l’eredità di Mazzocchi, in uscita con il Sassuolo alla finestra, e sarà la prima alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra.

Beukema: Napoli pronto al rilancio

In difesa, il primo vero obiettivo resta Sam Beukema del Bologna. Come conferma ancora il Corriere dello Sport, il Napoli ha già messo sul piatto 25 milioni più il cartellino di Zanoli, ma i rossoblù hanno rifiutato. Tuttavia, il margine per trattare c’è, e la volontà del difensore olandese di trasferirsi in Campania potrebbe risultare decisiva per lo sblocco dell’operazione.

Resta congelata, per ora, la pista che porta a Ndoye, sempre per le richieste elevate del Bologna: 45 milioni più Zanoli. Il nome, però, resta gradito e il Napoli potrebbe tornare a lavorarci. Del resto, gli esterni in arrivo saranno due, e Lang sarà solo il primo.

Uscite: saluti a Scuffet, Billing e Okafor

Nel frattempo, si chiude l’esperienza di alcuni prestiti: come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli ha ufficialmente salutato Simone Scuffet, Philip Billing e Noah Okafor, tutti di rientro ai rispettivi club al termine dei prestiti. La strada è tracciata: il nuovo Napoli di Conte prende forma, tra innesti mirati e partenze già programmate.