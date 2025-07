Corriere dello Sport: “L’oro di Lucca vale 40 milioni”

Un pentagono d’attacco tra Napoli, Liverpool, Udinese, Nuñez e Lucca: è questo lo scenario delineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dove il club azzurro si muove con cautela ma decisione tra trattative, valutazioni e incastri. Due nomi per una sola maglia, un solo trono da occupare nel cuore dell’area, lasciato libero da chi ha fatto la storia recente in azzurro. Due attaccanti – un uruguayano e un italiano – per un progetto tecnico che guarda al futuro, ma con un occhio sempre vigile al bilancio.

Il ds Giovanni Manna è al lavoro su più fronti: da un lato mantiene vivo il dialogo con l’Udinese per Lorenzo Lucca, dall’altro continua a sondare il terreno con il Liverpool per Darwin Nuñez, tramite l’intermediario Fali Ramadani. Il nodo, però, come sottolinea più volte Mandarini sul Corriere dello Sport, resta quello economico: i Reds chiedono circa 60 milioni di euro, mentre l’Udinese valuta Lucca 40 milioni, entrambi ritenuti eccessivi in questa fase dal Napoli.

Lucca: intesa possibile, ma serve uno sconto

L’attaccante italiano, reduce da una stagione con 12 gol in campionato, ha conquistato il presente e si è guadagnato un posto tra i protagonisti della Nazionale. Il Napoli ha riallacciato i rapporti con l’Udinese, che ha presentato una richiesta comprensiva di bonus pari a 40 milioni di euro. Una cifra alta, certo, ma che non chiude le porte: il club partenopeo punta a limare il prezzo forte del gradimento del calciatore e di un ingaggio modesto (meno di un milione a stagione fino al 2028). Secondo Mandarini sul Corriere dello Sport, i contatti sono vivi, e l’intesa personale è alla portata.

Nuñez: ostacolo stipendio, il Napoli riflette

Sul fronte Nuñez, invece, la questione si complica. Il centravanti uruguayano ha aperto alla destinazione Napoli, ma il nodo principale riguarda l’ingaggio: circa 6 milioni netti l’anno, un ostacolo concreto per la politica salariale della società di De Laurentiis. Come evidenzia il Corriere dello Sport, finché non si sbloccherà l’accordo con il giocatore, sarà ancora più difficile trovare quello con il Liverpool, che parte comunque da una valutazione molto alta.

Strategie e incastri

Il Napoli tiene aperte entrambe le strade, ma valuta con attenzione i costi e i benefici. Lucca appare come una soluzione più sostenibile sotto il profilo dell’ingaggio e libererebbe risorse per altri colpi (Ndoye resta una tentazione), mentre Nuñez è un sogno di caratura internazionale ma al momento appare più lontano.

Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la palla ora passa alle strategie. E agli incastri. Perché nel calciomercato, più delle intenzioni, contano le opportunità.