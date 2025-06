Il Mattino: “Osimhen, da eroe a problema: il Napoli rischia il caso dell’estate”

Un anno fa era l’idolo del Maradona. Oggi, Victor Osimhen è un peso tecnico ed economico per il Napoli, che rischia di vivere una nuova telenovela estiva. Come raccontato da Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, l’attaccante nigeriano non ha fretta di partire e il club partenopeo si ritrova a pagargli 193mila euro lordi a settimana, con il concreto timore che il centravanti possa presentarsi in ritiro da separato in casa, proprio come accaduto un anno fa.

L’offerta saudita dell’Al-Hilal non ha fatto breccia. Il Galatasaray ha atteso invano una risposta. E intanto il Napoli resta appeso ai capricci dell’ex capocannoniere, che potrebbe spingersi fino alla fine di agosto per forzare una cessione al ribasso. Una strategia chiara: dire no a tutto per spingere De Laurentiis ad abbassare le richieste e liberarlo verso un top club europeo (Manchester United o Chelsea), ma senza passare dalla clausola da 75 milioni.

A rendere tutto più complicato ci sono i segnali inquietanti di un giocatore distaccato, nervoso, ingestibile, già in passato protagonista di “auto-esclusioni” da amichevoli e di rapporti freddi con lo staff. Mentre il ds Giovanni Manna ha lavorato sottotraccia per trovare una soluzione araba, il calciatore continua a opporsi. E intanto il tempo stringe.

Il Napoli ha due strade: portarlo in Trentino, rischiando di turbare l’equilibrio del nuovo gruppo, oppure lasciarlo a Castel Volturno con il pugno duro. Ma la permanenza a Napoli, al momento, è l’ipotesi più scomoda per tutti. Anche se, paradossalmente, nessuno la esclude più.