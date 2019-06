Pedullà: "Su James Rodriguez al Napoli, gira una fake news. Vi spiego..."

Alfredo Pedullà ha parlato di James Rodriguez al Napoli. L’esperto di calciomercato ha svelato una Fake News che gira intorno alla trattativa.







Alfredo Pedullà, ha raccontato alcuni dettagli in merito alla trattativa per James Rodriguez al Napoli.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ed editorialista del corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Marte, ha espresso anche alcune considerazioni sui movimenti di mercato del club partenopeo:

“L’interesse per James Rodriguez c’è, è giusto. Il Napoli ha offerto 9 milioni di ingaggio? Fake news, non stava né in cielo né in terra. Si può lavorare sull’ingaggio, facendo leva sulla volontà del ragazzo. Si può portare a casa questa operazione, ma è presto per dirlo”.







Pedullà ha poi aggiunto:

“Real Madrid su Fabian Ruiz? Può piacere, ma per lui e Zielinski il Napoli resisterà ad ogni proposta.

Koulibaly? Anche vendendolo a 130 milioni,come lo sostituisci?”.