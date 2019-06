La moglie di Mertens: "Ho bloccato io il trasferimento in Cina. Vi spiego..."

La moglie di Mertens, Katrin Kerkofs, ha ammesso di aver bloccato il trasferimento in Cina di Dries. Lady Mertens dice no anche agli Emirati Arabi.







La moglie dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, ha svelato un retroscena sul mancato passaggio in Cina del folletto belga.

Kat Kerkhofs, su Instagram come in Belgio è donna famosissima (dal padre ha ereditato la professione di produttrice televisiva).

Una wags, termine tecnico con cui si indicano le mogli dei calciatori, molto seguita ma anche decisamente diversa dalle altre colleghe.

Volto acqua e sapone, fisico notevole ma non mozzafiato, Katrin Kerkofsè ben lontana da postare foto provocanti o ammicanti che tanto si vedono sui profili delle ‘mogli di’ o ‘fidanzate di’, per intendersi, alla Wanda Nara.

Lady Mertens ha una grande propensione per la vita di coppia e le scelte professionali del marito potevano minare la serenità della Famiglia, come ha spiegato in una intervista al portale Humo,

LA MOGLIE DI MERTENS BLOCCA IL TRASFERIMENTO IN CINA

“Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro. Ma in Cina non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi.

Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte o queste avventure, ma per fortuna l’ho fatto ragionare.

Poi mai dire mai. Neppure negli Emirati Arabi potrei andare a vivere, ma ovviamente dicendo ciò non è un invito ai club interessati a Dries ad offrire stipendi più alti”.







MERTENS VUOLE RESTARE A NAPOLI

Chiuso nella sua bellissima casa a Palazzo Donn’Anna Dries Mertens guarda il mare di Napoli. Il Belga vuole restare in azzurro, come ha confidato ad alcuni amici. Anche il papà in una recente intervista ha confermato la voglia di azzurro di Ciro. La società ne sta parlando con il procuratore e non è escluso che a breve possa arrivare il prolungamento del contratto.