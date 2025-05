Pedullà: “Napoli scatenato”

Il Napoli, fresco Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, non si concede pause. La gioia per il tricolore è già archiviata in vista della prossima stagione, con Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro su un mercato che promette scintille.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il club partenopeo ha da tempo individuato tre obiettivi prioritari per rinforzare i reparti chiave: Sam Beukema del Bologna per la difesa, Kevin De Bruyne per il centrocampo e Jonathan David per l’attacco. Sul difensore olandese, il Napoli è pronto a trattare con il Bologna, che considera il giocatore un elemento centrale del proprio progetto. De Laurentiis è chiamato a rilanciare per accontentare i rossoblù.

Per quanto riguarda De Bruyne, l’interesse azzurro non è nuovo: Pedullà ricorda come il club abbia già ricevuto segnali positivi, inclusa una visita in incognito della moglie del fuoriclasse belga a Napoli. La proposta è un contratto biennale con opzione, e il Napoli resta in vantaggio rispetto ad altri club: adesso spetta solo a De Laurentiis chiudere la trattativa.

Sul fronte offensivo, oltre a David – per cui c’è la concorrenza della Juventus – il Napoli valuta anche Darwin Núñez come alternativa. La Juve, secondo Pedullà, incontrerà la prossima settimana gli agenti del canadese del Lille, classe 2000 e in scadenza di contratto, con l’obiettivo di inserirlo nel pacchetto attaccanti assieme a Victor Osimhen, che resta in cima alla lista bianconera.

Due ulteriori nomi fanno parte del taccuino del Napoli: Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, e il giovane talento Francesco Pio Esposito (classe 2005), esploso con lo Spezia e di proprietà dell’Inter. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni per convincere i nerazzurri a cedere il giovane centravanti.

Insomma, con la seconda stella che brilla e uno scudetto appena conquistato, il Napoli guarda già avanti, pronto a costruire una squadra ancora più competitiva per affrontare al meglio la prossima Champions League. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’estate davvero infuocata per il mercato azzurro.