Pedullà: “McTominay-Napoli, nuovo incontro con l’agente. Conte ha fatto una richiesta”

Secondo Alfredo Pedullà il Napoli lavora per portare McTominay a Conte. Manna tratta col Manchester United.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il mercato del Napoli entra nel vivo. Scott McTominay del Manchester United è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Le voci si rincorrono e gli esperti di mercato confermano: il Napoli fa sul serio per lo scozzese.

Pedullà: “McTominay priorità per il Napoli”

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha lanciato la bomba su X: “McTominay è una priorità di Conte. Nelle prossime ore nuovo vertice con l’agente che ha messo in stand-by le altre proposte.” Una notizia che fa sognare i tifosi azzurri.

Schira conferma: McTominay apre al Napoli

Anche Nicolò Schira si unisce al coro: “Scott McTominay ha dato la sua disponibilità a unirsi al Napoli. Manna ha offerto un prestito con opzione di acquisto al Manchester United, che ha aperto le porte alla vendita del centrocampista, ma vuole 30 milioni e un accordo permanente o un obbligo di acquisto.”

Manna in Inghilterra: non solo McTominay

Il direttore sportivo Manna è in terra inglese. L’obiettivo? Non solo McTominay. Sul tavolo ci sono anche le trattative per il trasferimento di Osimhen in Premier League e l’arrivo di Lukaku e Gilmour in maglia azzurra.