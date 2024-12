Pazienza: “Il Napoli ha il giocatore più forte della Serie A, mi fa impazzire”

L’ex calciatore azzurro elogia il lavoro di Conte e rivela il suo giocatore preferito nel campionato italiano.

Michele Pazienza, oggi allenatore ed ex centrocampista di Napoli e Juventus, ha analizzato il momento degli azzurri nel corso di un’intervista rilasciata a 1 Station Radio, nel programma “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione.

Sul cammino del Napoli, l’ex calciatore non ha dubbi: “La squadra sta facendo un lavoro straordinario, specialmente considerando il cambio di guida tecnica e di approccio tattico. È normale attraversare un periodo di adattamento, ma oggi la squadra ha trovato un equilibrio”. Pazienza ha poi aggiunto: “L’allenatore sta continuando a lavorare per migliorare ulteriormente. Il Napoli ha tutte le carte in regola per puntare ai vertici, anche se vincere il campionato dipenderà da molteplici fattori”.

Interrogato sul prototipo di centrocampista ideale in Serie A, l’ex azzurro ha le idee chiare: “McTominay. È un giocatore moderno, fisico, tecnico e intelligente. Per il calcio di oggi, è completo e funzionale. Mi fa impazzire”.