Paganini sul gol annullato a Ramirez: “Non lo avrei annullato”

Paolo Paganini della Rai interviene sul gol annullato a Ramirez: “Non lo avrei annullato, non credo ci fosse il fallo di mano di Gabbiadini”.

Fa ancora discutere il fallo di mano di Gabbiadini, che ha di fatto annullato il gol di Ramirez. L’arbitro La Penna ha deciso di procedere ad annullare la rete in rovesciata dell’uruguaiano dopo aver consultato il Var. “Non penso che il fallo di mano di Gabbiadini fosse volontario” fa sapere Pagaini a Radio Kiss Kiss Napoli. “In ogni caso se l’arbitro ha deciso in questo modo è giusto rispettare la scelta“. Secondo Paganini la rete del 2-2 della Sampdoria non doveva essere annullata, anche perché ci sono diversi “passaggi prima che si arrivi al gol. Una cosa è utilizzare il var quando c’è un’azione clamorosa ed immediata, un’altra è andare a vedere un fatto accaduto molto prima“. Lo stesso Ramirez ha protestato molto per la rete annullata.

Commisso e le proteste

Il gol annullato a Ramirez non è l’unico tema di discussione trattato da Paganini durante l’intervista a Radio Goal. Il giornalista della Rai parla anche dello sfogo di Commisso al termine della sfida con tra Fiorentina e Juventus. Il patron della Fiorentina si era lamentato per i due rigori generosi concessi ai bianconeri, facendo sapere di essere “disgustato”. “Vedo che Commisso si è subito adeguato al modo di comportarsi in Italia” ha detto Paganini che ha aggiunto: “Eppure viene da una cultura totalmente diversa come quella degli Usa“. I due rigori concessi alla Juventus hanno sollevato un altro vespaio di polemiche, con una serie di botta e risposta tra la dirigenza viola e quella bianconera. Protagonisti soprattutto Commisso e Nedved, che non si sono risparmiati frecciatine. Sul fatto è intervenuto anche il presidente degli arbitri Marcello Nicchi che ha voluto precisare: “Sono gli arbitri ad essere disgustati“.