CORSPORT – Ospina-Napoli: distanza abissale, prima delusione per Spalletti?

Il Napoli deve risolvere il problema del portiere e lo deve fare il più in fretta possibile, anche perché ha saputo di partecipare alla Champions League 2022/23 con tre giornate di anticipo ed ora rischia di sciupare quel vantaggio accumulato. Serve chiarezza e bisogna farla subito, altrimenti sarà sempre più difficile costruire la rosa di Spalletti. Soprattutto per un club a cui non piace partecipare ad aste per i calciatori. Il Napoli si è già mosso sul calciomercato con il riscatto di Anguissa e Kvaratskhelia, ma dopo una stagione di immobilismo assoluto è arrivato il momento di muovere pedine, sia in entrata che in uscita. Uno dei primi problemi da risolvere per il Napoli è quello legato ad Ospina, il rinnovo è molto distante, nonostante Luciano Spalletti ne abbia chiesto la conferma solo qualche giorno fa.

Riunione mercato: Ospina si allontana da Napoli

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport nella giornata di ieri al Konami Center di Castel Volturno è andato in scena un altro summit di mercato. Tutti riuniti: Chiavelli, Spalletti, Giuntoli ed ovviamente De Laurentiis, ovvero colui che prende qualsiasi decisione in società. In questa riunione si è parlato anche del rinnovo di Ospina con il Napoli.

De Laurentiis ha incontrato Grossin e Jaramillo, agenti di Ospina e l’offerta al portiere colombiano è stata ritenuta non congrua, si parla di una distanza molto ampia difficilmente colmabile in questo momento. Le parti hanno deciso di aggiornarsi, segnale della volontà di Ospina di restare in azzurro, ma il Real Madrid preme alle spalle e non è facile resistere a lungo a certe tentazioni. Inoltre aspetta anche Meret, perché lui potrebbe rinnovare facilmente in caso gli venissero offerte garanzie tecniche. L’addio di Ospina non farebbe piacere a Spalletti, che ha chiesto espressamente di trattenere il giocatore. Tra gli argomenti anche il rinnovo di Koulibaly, altro problema enorme da risolvere.