Osimhen più forte del destino, il messaggio inviato a Spalletti

Victor Osimhen sarà titolare in Napoli-Fiorentina, il giocatore ha recuperato dall’infortunio e vuole tornare anche al gol dopo essersi fermato durante il match con l’Atalanta. Il nigeriano aveva fatto preoccupare tutti ad inizio settimana fermandosi in allenamento per un risentimento muscolare. Ma ancora una volta il giocatore è stato più forte del destino ed ha affrontato l’infortunio, l’ennesimo di questa stagione e della sua carriera, con grande fermezza. Osimhen già sui social, nelle ore successivo all’infortunio, aveva detto di essere pronto a giocare con la Fiorentina.

La conferma poi è arrivata anche dagli esami strumentali: nessuna lesione per Osimhen. Ma ovviamente andava testato il fisico ed il muscolo. È qui che Osimhen ha dimostrato ancora di più la sua tempra e la sua voglia scendere in campo per dare il suo contributo al Napoli nella lotta scudetto. “Osimhen avrebbe dovuto riprendere gradualmente e giocarsi le sue chance di Fiorentina nel corso della rifinitura di oggi, ma ha dimostrato di non avere problemi e quindi ha inviato un messaggio inequivocabile: vuole esibire la sua maglia numero 9 contro la Fiorentina e fare la differenza nella volata scudetto del Napoli” scrive Repubblica. Osimhen dunque sarà regolarmente sul terreno di gioco al Maradona, per la prima di sette sfide decisive.