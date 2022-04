Insigne super con la Fiorentina: i numeri e un pizzico di scaramanzia

Lorenzo Insigne ha nella Fiorentina una vittima sacrificale, il capitano del Napoli sfodera sempre grandi prestazioni quando vede il viola. Sono i numeri a dirlo, quelli elencati da Corriere dello Sport che scrive: “La «scaramanzia è da ignoranti ma non esserlo porta male» e toccando ferro, secondo esigenze personali, Insigne e la Fiorentina si avvicineranno alle 15 di domenica 10 aprile andandosi a rileggere i numeri, che qualcosa sussurrano e invitano alle riflessioni: nei venti «faccia a faccia», nel decennio alle spalle, lo scugnizzo e la «Viola» si sono guardati occhi negli occhi con ammirazione e con sospetto, con ferocia e con rispetto e però, alla fine, il napoletano se l’è spassata a lungo, con undici gol e due assist“.

Titolare in Napoli-Fiorentina sarà anche Osimhen, che ha recuperato dall’infortunio. Il giocatore si è allenato con la squadra e potrà scendere in campo da titolare. L’attacco dovrebbe essere completato da Politano, che si gioca un posto con Lozano. Il messicano è stato decisivo nel fornire l’assist del 3-1 ad Elmas per chiudere la partita con l’Atalanta, ma con ogni probabilità andrà in panchina, pronto a scendere in campo nella ripresa. Sicuramente non giocherà Anguissa che è squalificato, al suo posto dovrebbe andarci Fabian Ruiz.