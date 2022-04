Recupero Di Lorenzo viaggia veloce: c’è una forte speranza in casa Napoli

Giovanni Di Lorenzo vuole rientrare in campo il prima possibile, l’infortunio subito al ginocchio impone quattro settimane di stop. Ma a fare al differenza è sempre la sensazione dei singoli calciatori. Così Di Lorenzo pensa di anticipare i tempi di recupero. Il giocatore sta svolgendo attività di terapia, allenandosi in palestra e piscina, ma la speranza è di poter tornare sul terreno di gioco il prima possibile. Inizialmente si era parlato di un ritorno in campo per la sfida con l’Empoli, ma ora le cose sembrano cambiate.

Di Lorenzo può anticipare il recupero è giocare già con la Roma, lo scrive Repubblica. La prossima settimana sarà decisiva per capire a che punto è lo stato dell’infortunio e se può di nuovo forzare senza problemi sul ginocchio. Ora però si pensa solo alla Fiorentina, gara fondamentale per la lotta scudetto che si giocherà allo stadio Maradona. Di Lorenzo verrà sostituito di nuovo da Zanoli, che non lo ha fatto rimpiangere nella sfida con l’Atalanta. Il giovane esterno di difesa ha dato garanzie sia in fase offensiva, che difensiva, ma per Spalletti riavere di nuovo Zanoli sarebbe sicuramente un grande colpo per questo finale di campionato. Soprattutto in una partita delicata come quella con la Roma.