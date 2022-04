“Darwin Nunez al Napoli, occasione concreta. Poi gli fu preferito un altro giocatore “

Darwin Nunez poteva giocare nel Napoli, poi però è approdato al Benfica. L’attaccante uruguaiano viene considerato un fenomeno. Gianluca Di Marzio di Sky fa sapere che nel 2020 c’è stata l’occasione concreta per il Napoli di prendere Darwin Nunez, poi Giuntoli e De Laurentiis decisero di puntare su Victor Osimhen.

Darwin Nunez in quel momento era un giocatore dell’Almeria. Per portalo al Napoli sarebbero serviti 20 milioni di euro. Il club di De Laurentiis ci fece più di un pensiero, poi punto sul nigeriano, investendo una cifra molto superiore. Ora Darwin Nunez viene considerato un autentico fenomeno. Il Benfica lo ha blindato con una clausola da 150 milioni di euro. Anche Osimhen, nonostante gli infortuni, sta facendo ottime cose al Napoli ma il nome di Darwin Nunez resta ancora un rimpianto per il club partenopeo.