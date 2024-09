Osimhen in volo per Istanbul: accordo Napoli-Galatasaray. Fissata la nuova clausola. tutti i dettagli

Osimhen-Galatasaray, il nigeriano ha trovato l’accordo per il rinnovo e la nuova clausola con il Napoli valida dal 2025

Victor Osimhen è partito per Istanbul. Il bomber nigeriano si appresta a lasciare il Napoli per unirsi al Galatasaray, come confermato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Di Marzio, su X, rivela un dettaglio cruciale:

“Il Napoli ha un’opzione per rinnovare il contratto del nigeriano fino al 2027, che eserciterà se non lo venderà entro giugno. Lo stipendio sarebbe lo stesso, la clausola sarebbe fissata ad 80 milioni invece che a 150”.

Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli sull’accordo:

“Prestito al Galatasaray fino a giugno 2025, stipendio interamente coperto di 9/10 milioni euro annui. Nessuna opzione di acquisto, nessun obbligo”.

Il Galatasaray ha ufficializzato l’inizio delle trattative con un comunicato:

“Sono state avviate trattative ufficiali con il calciatore e la sua società SSC Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore professionista Victor James Osimhen.”

Con questa mossa De Laurentiis risolve temporaneamente il “caso Osimhen” in casa Napoli. Il Napoli mantiene il controllo sul futuro del giocatore, mentre il Galatasaray si assicura un bomber di livello internazionale senza impegni a lungo termine.

Per Conte e il Napoli, questa soluzione permette di voltare pagina e concentrarsi sulla stagione in corso.