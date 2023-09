Osimhen felice per il comunicato del Napoli. Stop alle polemiche

Il Napoli mette fine alle polemiche riguardanti Victor Osimhen con un comunicato ufficiale. La reazione del nigeriano.

CALCIO NAPOLI. La controversia è nata dalla pubblicazione di due video sull’account TikTok del Napoli, dedicati a Osimhen, che hanno scatenato l’irritazione del giocatore e del suo manager, Roberto Calenda. Quest’ultimo aveva persino minacciato azioni legali, etichettando l’intera vicenda come “non accettabile”.

Il Comunicato del Napoli

Il Corriere dello Sport ha diffuso le parole chiave del comunicato del Napoli: “Il Napoli non voleva offendere, dileggiare o deridere Osimhen”. Con questa dichiarazione, il club ha cercato di disinnescare la bomba e di riportare la squadra e il giocatore su un sentiero di collaborazione e rispetto reciproco.

Osimhen Accoglie Positivamente

Fonti vicine al giocatore hanno confermato che Osimhen ha accolto positivamente il comunicato, interpretandolo come un segnale di buona volontà da parte del club. Questo è un elemento positivo alla vigilia della trasferta di Lecce e dell’imminente sfida di Champions League contro il Real Madrid al Maradona Stadium.

Implicazioni per il Futuro

Con la chiusura ufficiale del caso, il Napoli ha ristabilito un clima di fiducia all’interno del club, elemento fondamentale in vista delle prossime sfide in campionato e in Europa. Osimhen, un pilastro dell’attacco azzurro, può ora concentrarsi completamente sulle prossime partite, libero da qualsiasi distrazione fuori dal campo.