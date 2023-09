La Gazzetta continua la polemica: “A Gennaio Osimhen andrà via”

Nonostante il comunicato ufficiale del Napoli abbia placato gli animi, La Gazzetta dello Sport continua a speculare sul futuro di Victor Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Nonostante il Napoli abbia emesso un comunicato ufficiale per mettere fine alle polemiche riguardanti Victor Osimhen, La Gazzetta dello Sport continua a gettare benzina sul fuoco, alimentando speculazioni sul futuro del giocatore nigeriano.

Scrive oggi la rosea: “La società a differenza della maggior parte dei club, sceglie di ammortizzare i costi del cartellino di un giocatore (76 milioni di euro, comprensivi di oneri e commissioni) con un sistema a quote decrescenti, così studiato: 40% il primo anno, 30% il secondo, 20% il terzo, 7% il quarto e il restante 3% l’ultimo, nel caso in cui sia fatto sottoscrivere un contratto quinquennale.

Essendo entrati nel 4° anno in azzurro, dopo l’arrivo dal Lilla nel 2020, al Napoli basterà paradossalmente incassare una cifra superiore ai 6-7 milioni a gennaio o addirittura ai 2 a giugno, avendo garantita una plusvalenza. Ma è ovviamente più realistico immaginare che De Laurentiis a gennaio chiederà non meno di 100 milioni per cedere l’attaccante”.

Victor Osimhen ha apprezzato il comunicato del Napoli, ma per la stampa del Nord la questione non è risolta, scrive ancora la gazzetta: “La schiarita tanto attesa sul caso Osimhen non è detto che arrivi, ma la tempesta perlomeno è passata.

Nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria posizione. Non sono delle vere e proprie scuse, il fatto che questa parola o un suo sinonimo non appaiano nel comunicato indica che il club ritiene di non aver compiuto un gesto errato”.

Il Napoli che torna a vincere e convincere e la frenata dell’Inter evidentemente non piace ai media nazionali. Il caso Osimhen si è sgonfiato come una bolla di sapone, ma non per tutti.