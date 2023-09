Sabatini attacca: “Normale che il Napoli e ADL parlano attraverso tweet e video TikTok?”

Il giornalista Sandro Sabatini contro la gestione societaria attuale del Napoli in merito al trattamento riservato a Osimhen.

Tantissime polemiche in seguito ai video su TikTok pubblicati dalla SSC Napoli che ironizzavano su Victor Osimhen dopo il calcio di rigore sbagliato a Bologna. Tra queste anche quelle del noto giornalista sportivo Sandro Sabatini che, durante l’ultima puntata di Pressing su Italia 1, ha espresso critiche severe nei confronti della gestione societaria attuale del Napoli in merito al trattamento riservato al calciatore Victor Osimhen. Le sue dichiarazioni, riportate da Il Pallone Gonfiato, mettono in evidenza un’interessante prospettiva sulla comunicazione del club.

“Da ammiratore di Osimhen, da ammiratore del Napoli dello Scudetto di Spalletti e della managerialità di De Laurentiis, ma ti sembra normale che il presidente e l’uomo simbolo dello Scudetto debbano parlare facendo un tweet e l’altro facendo un video su TikTok? Dai!”.

“Noi dobbiamo renderci conto che per i 25enni in giù un video su TikTok per Osimhen è molto più importante che una dedica in prima pagina a Napoli de Il Mattino o un servizio del Tg5. Per un rigore sbagliato non dormi una settimana, poi accendi il telefonino e vedi che la tua società ti prende in giro”