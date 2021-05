Gazzetta – Super Osimhen ma deve migliorare sul piano caratteriale, a rischio squalifica

Rischio squalifica per Victor Osimhen che è diffidato e contro l’Udinese se dovesse essere ammonito salterebbe la sfida con la Fiorentina. Gazzetta dello Sport parte da questo concetto per sottolineare la necessità di crescita del nigeriano. Osimhen troppo spesso è nervoso e prende cartellini gialli inutili, per proteste che servono a poco e nulla. Un problema caratteriale quello di Osimhen che deve risolvere. La crescita di un giocatore passa anche sotto questo profilo, perché la testa nello sport incide tanto quanto il fisico ed in certi casi anche di più.

Osimhen diffidato ed a rischio squalifica dovrà fare attenzione a non farsi ammonire nel match con l’Udinese. Dovrà tenere a bada il suo comportamento irruento e protestare poco, meglio nulla, con l’arbitro e con gli altri calciatori in campo. Gennaro Gattuso finalmente può disporre del suo bomber con continuità e con Mertens infortunato, sarebbe un vero problema dover giocare a Firenze senza Osimhen. Sicuramente l’allenatore del Napoli parlerà col nigeriano, ma poi toccherà al calciatore tenere a bada le escandescenze in campo. In questo momento Osimhen è davvero fondamentale per il Napoli, la sua velocità sta mettendo in crisi le difese avversarie, lanciandosi su qualsiasi pallone come se fosse l’ultimo da giocare.