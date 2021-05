Il Napoli che affronterà martedì 11 maggio l’Udinese sarà una squadra molto simile a quella che ha battuto lo Spezia sabato. Non si possono fare esperimenti le ultime tre giornate di campionato e con gli uomini in difesa contati c’è poco da cambiare in quel reparto. Mertens e Koulibaly resteranno fuori dal match Napoli-Udinese, entrambi sono infortunati e non recupereranno. Per il senegalese la stagione potrebbe essere addirittura finita. Discorso diverso per Mertens. Secondo Repubblica l’infortunio alla caviglia del belga è meno grave di quello subito a dicembre scorso. Questo offre a Mertens la possibilità di poter rientrare, almeno per le ultime due partite della stagione 2020/21. Per Gattuso ritrovare il belga sarebbe sicuramente un’ottima notizia, dato che Mertens, anche entrando dalla panchina, può sempre fare la differenza.

Napoli, Gattuso cambia poco

In Napoli-Udinese il ruolo di portiere dovrebbe essere ancora di Meret. Sicuri i due difensori centrali: Manolas e Rrahmani con Maksimovic ancora out causa Covid 19. Di Lorenzo confermatissimo sulla fascia di destra, mentre Hysaj si gioca un posto con Mario Rui. A centrocampo potrebbe esserci una sorpresa con Bakayoko che insidia Demme per giocare al fianco di Fabian Ruiz, ma l’italo-tedesco è in vantaggio. Discorso diverso per Lozano che va verso una maglia da titolare al posto di Lozano, confermati Zielinski e Insigne dietro un Osimhen in forma smagliante.