Sky – Gattuso-Napoli, nessun margine per restare, la situazione di Spalletti e Inzaghi

La cavalcata del Napoli verso la Champions League fa sperare in tifosi nella permanenza di Gennaro Gattuso al Napoli, ma le possibilità sono praticamente nulle. A confermarlo è Gianluca Di Marzio di Sky che fa sapere: “Non c’è alcun margine per ricucire lo strappo tra Gattuso e De Laurentiis, quindi non resterà al Napoli“. Per il tecnico calabrese si era parlato di Fiorentina, ma al momento questa ipotesi sembra scartata, così come la possibilità di andare ad allenare all’estero.

Di Marzio parla anche del nuovo allenatore del Napoli, con “Spalletti che ha dato disponibilità agli azzurri. Qualche tempo fa è stato contattato anche Simone Inzaghi, ma Lotito è convinto che alla fine resterà a Roma“. La stagione di Serie A 2020/21 termine tra tre partite ed il Napoli deve trovare in fretta un allenatore. Programmare la prossima stagione significa anche arrivare al ritiro con uomini pronti, un’idea tattica chiara e l’indicazione su chi prendere sul calciomercato. Perdere troppo tempo non porterebbe sicuramente uno svantaggio agli azzurri. E’ chiaro che sulla scelta del tecnico influirà la posizione finale in campionato. Se il Napoli dovesse raggiungere la qualificazione Champions League, allora il discorso allenatore si concentrerebbe su un profilo come quello di Spalletti.