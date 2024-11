Olivera rinato con Conte, il Napoli lavora per il rinnovo. La situazione

L’esterno uruguaiano è tra le rivelazioni della stagione azzurra: dalla Nazionale alla Serie A, prestazioni di altissimo livello che hanno convinto il club.

Dal Getafe al Napoli, passando per la nazionale uruguaiana, Mathias Olivera sta vivendo la sua migliore stagione da professionista. L’esterno, arrivato nell’estate 2022 insieme a Kim e Kvaratskhelia, si è trasformato in un punto fermo della formazione di Antonio Conte.

L’ultima dimostrazione è arrivata dopo la sosta per le nazionali: rientrato giovedì mattina dal Sudamerica, Olivera si è subito allenato nel pomeriggio per poi dominare domenica contro la Roma, senza mostrare segni di affaticamento nonostante il lungo viaggio intercontinentale.

La trasformazione tattica dell’uruguaiano è evidente. La doppia influenza di Conte e Bielsa ha plasmato un giocatore totale: difensore, esterno o centrale a seconda delle necessità. Non è un caso che sia il settimo calciatore più utilizzato della rosa azzurra.

A 27 anni, Olivera mostra una maturità tattica impressionante. In nazionale, Bielsa lo ha reinventato come centrale puro nella difesa a due con risultati eccellenti, come dimostrato nella recente sfida contro il Brasile. Nel Napoli, la sua duttilità si esprime al massimo: dalla diagonale decisiva a San Siro contro il Milan alle continue sovrapposizioni sulla fascia.

Il club, convinto dalla crescita mostrata sotto la gestione Conte, secondo il Corriere dello Sport, ha già avviato i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa che possa soddisfare tutti, confermando la centralità dell’uruguaiano nel progetto tecnico azzurro.