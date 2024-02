Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Afragola: “De Laurentiis mi ha espresso volontà di realizzarlo qui”

Dettagli esclusivi sul progetto del nuovo centro sportivo di Afragola, frutto dei contatti tra il Sindaco Pannone e De Laurentiis.

Il Sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha reso noto in un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, i dettagli dei recenti contatti con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che potrebbero portare alla realizzazione di un ambizioso progetto sportivo nel territorio comunale.

Contatti telefonici e progetto da 130 ettari

Durante l’intervista, Pannone ha rivelato che De Laurentiis lo ha contattato telefonicamente la scorsa settimana, esprimendo la volontà di costruire un nuovo centro sportivo su un’ampia area di 130 ettari. Il sindaco ha sottolineato che, sebbene lo stadio sia una possibilità, l’attenzione si è concentrata sull’opportunità di sviluppare una cittadella sportiva in grado di ospitare tutte le squadre del Napoli, dalla giovanile alla prima squadra.

“Mi ha contattato telefonicamente ed abbiamo avuto un lungo confronto la settimana scorsa. Ha inteso esprimermi la volontà di realizzare un nuovo centro sportivo sulla base di 130 ettari. Il piano B sarebbe la realizzazione dello stadio, ma l’oggetto del discorso si è incentrato sull’opportunità di costruire la cittadella sportiva che possa accogliere tutte le squadre del Napoli, dai Giovanissimi alla Prima Squadra”.

Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza di questa scelta per il territorio, definendola un potenziale fattore di sviluppo per il futuro di Afragola. “Con l’approvazione del piano urbanistico comunale, stiamo cercando la cornice giusta per questo progetto ambizioso”, ha dichiarato Pannone.

Dettagli tecnici e dialogo aperto

Pannone ha inoltre confermato che alcune aree necessarie per il progetto sono di proprietà privata. Tuttavia, ha sottolineato che il Comune è impegnato a fornire tutti i dettagli tecnici richiesti da De Laurentiis.

“A De Laurentiis ho detto che il nostro Comune non è titolare di certe aree, che sono affidate a scelte oculate e di carattere imprenditoriale. Ci sono condizioni favorevoli per la cittadella sportiva. Il carattere baricentrico e la valenza strategica legata al sito può fare la differenza, parliamo di un’aria vasta in cui con pochi minuti ci sono tutti i collegamenti con l’autostrada, l’asse mediano e la futura linea della Metropolitana, così come la vicinanza dell’aeroporto di Capodichino. C’è la disponibilità di un’area vasta, ma sono aree che sono di proprietà privata. De Laurentiis mi ha detto che ci risentiremo quando avrò una serie di dettagli tecnici che non ho difficoltà a fornirgli”.

Ed infine ha concluso: “Stadio? Arricchirebbe la vicenda, ma nello specifico, nell’ultima conversazione non s’è parlato di questo aspetto”.