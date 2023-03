Nuova tribuna d’onore del Napoli: stile e Maradona – FOTO

Nasce la nuova tribuna d’onore del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, l’argentino protagonista assoluto.

Di grande stile, con tavoli per guardare le partite e con i quadri di Diego Armando Maradona di Giuseppe Klain, lo stesso che ha ispirato la maglia speciale per onorare il più grande calciatore di tutti i tempi.

La nuova tribuna autorità dello stadio Maradona, ha la ‘venerazione’ per il Pibe de oro come motivo principale, ma in una cornice di grande stile, in cui gli ospiti possono sedersi e guardare la partita, magari sorseggiando qualcosa.

Sicuramente un grande passo in avanti in termini di stile e di accoglienza da parte del Napoli, che si appresta ad ospitare allo stadio Maradona i quarti di Champions League, che si giocheranno contro il Milan. Ma che in generale sono sicuramente il segnale di una crescita costante anche da parte del club azzurro

Nuova tribuna d’onore del Napoli: le foto

Ecco alcune foto che stanno spopolando sul web dopo il termine dei lavori alla nuova tribuna autorità del Napoli.