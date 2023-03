Comicon Napoli e sfida alla Salernitana, Simeone: “Prevenire rischio incidenti”

Il consigliere comunale Nino Simeone chiede interventi di sicurezza per il 29 aprile per il Comicon e Napoli-Salernitana.

In vista della partita di calcio Napoli-Salernitana che si svolgerà allo stadio “Maradona” di Napoli, insieme alla seconda giornata del Comicon, è essenziale una “pianificazione tempestiva e di ogni intervento utile a prevenire il rischio di incidenti, considerando anche la possibilità di sospendere l’evento “Comicon” solo per il 29 aprile“. Questa è la richiesta del presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Nino Simeone, in una lettera inviata al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e al sindaco Gaetano Manfredi.

La partita di calcio è attesa con grande interesse e potrebbe risultare decisiva per la conquista dello scudetto, quindi si prevede una partecipazione di almeno sessantamila tifosi provenienti da ogni parte. Allo stesso tempo, si stima che circa quarantamila visitatori, soprattutto famiglie con bambini, si raduneranno presso la Mostra d’Oltremare, a pochi metri dallo stadio, per partecipare al Comicon. Questa situazione potrebbe generare caos a causa della presenza simultanea di un così grande numero di persone nello stesso luogo. Simeone sottolinea l’importanza di una pianificazione tempestiva e di interventi mirati per prevenire il rischio di incidenti e suggerisce la possibilità di sospendere l’evento “Comicon” solo per il 29 aprile, al fine di garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti.