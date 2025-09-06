Non prendere impegni il prossimo weekend: a Napoli c’è la festa più attesa dell’estate | Non puoi mancare
Napoli è una città dall’anima festaiola, che non dorme mai, molto chiassosa, nel senso buono del termine. Per questo è così attraente.
Napoli è una città che vive di energia, musica e convivialità. La sua anima festosa si manifesta ogni giorno nei vicoli, dove il vociare della gente, le risate e la musica creano un sottofondo continuo, come se la città non smettesse mai di celebrare la vita. L’ospitalità dei napoletani, calorosa e spontanea, rende ogni incontro una piccola festa, in cui lo scambio di parole e sorrisi diventa parte della quotidianità.
Le feste religiose rappresentano uno dei momenti più significativi di questa vitalità. San Gennaro, patrono della città, è celebrato con devozione e allo stesso tempo con un entusiasmo che travolge piazze e quartieri. Le processioni si trasformano in veri eventi popolari, accompagnate da musica, bancarelle e momenti di condivisione che uniscono fede e folklore in un’unica, potente espressione collettiva.
L’anima festaiola di Napoli si ritrova anche nelle tradizioni musicali. La canzone napoletana, il suono del mandolino e le tammurriate sono la colonna sonora di una città che sa esprimere emozioni attraverso il ritmo e la melodia. Le piazze diventano palcoscenici improvvisati, in cui artisti di strada e gruppi musicali animano la vita notturna con balli e canti che coinvolgono tutti, residenti e turisti.
Non mancano, infine, le feste popolari legate ai quartieri: sagre, eventi di piazza e celebrazioni locali sono occasioni in cui il cibo, la musica e la socialità si fondono in un’atmosfera unica. Napoli, con la sua capacità di trasformare ogni momento in una festa, incarna una gioia di vivere contagiosa, capace di conquistare chiunque la visiti.
Ritorna il Floridiana Zen Festival
Dopo il successo della prima edizione, il 13 e 14 settembre 2025 Villa Floridiana tornerà a ospitare il Floridiana Zen Festival. I giardini si trasformeranno in uno spazio dedicato al benessere e alla spiritualità, offrendo un’esperienza multisensoriale unica in Italia. L’evento, promosso dall’Accademia Internazionale di Naturopatia (AIN) e ideato da Elvira Di Maccio, si conferma un appuntamento di riferimento per chi cerca una visione di salute etica, ecologica e integrata.
Per due giornate il parco accoglierà un programma ricco: yoga, meditazioni guidate, workshop di aromaterapia e naturopatia, danza consapevole, bagni sonori e conferenze con esperti del panorama olistico nazionale. Un’occasione per rallentare, respirare e ritrovare equilibrio in armonia con la natura e con sé stessi.
Modalità di accesso e sostegno
Le attività all’aperto saranno gratuite, su prenotazione tramite form online, mentre le conferenze ospitate nel Museo della Floridiana richiederanno l’acquisto di un ticket giornaliero (4€ intero, 2€ ridotto). L’ingresso sarà gratuito per giornalisti, docenti e persone con disabilità con accompagnatore, previa presentazione di documento ufficiale. I pagamenti saranno accettati solo tramite POS.
Il Floridiana Zen Festival non sarà soltanto un evento, ma un’esperienza collettiva capace di ispirare nuove prospettive di benessere. La manifestazione sarà possibile grazie al sostegno di aziende e realtà che condividono i valori dell’iniziativa, tra cui Centro Sa.Ma., Terra degli Aranci, NS3000 Rent, Ciro Mocerino Lookmanager, Artikebana, A.I.F.F. ed Ecologia del Vivere.