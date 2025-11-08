NICO PAZ – MCTOMINAY: il comunicato ufficiale infiamma i tifosi del Napoli | Ratificato il deposito a sorpresa

Nico Paz è uno dei migliori talenti del campionato italiano. La sua crescita è stata impressionante e ora è pronto per una big.

Nico Paz è tornato al “Maradona” da protagonista, in una partita intensa terminata 0-0 tra Napoli e Como. Il giovane argentino, cresciuto nel Real Madrid e ora guidato da Cesc Fàbregas, ha mostrato ancora una volta la sua personalità calcistica, fatta di libertà e fantasia. È rimasto al Como anche grazie alla concorrenza di Franco Mastantuono al Real, ma continua a brillare sul lago con il suo stile inconfondibile: sombrero, tacco, dribbling, ruleta. Un talento puro, capace di unire estetica e concretezza, che ha conquistato la Serie A con il suo sorriso e la sua leggerezza.

Paz è diventato in poco tempo un punto di riferimento tecnico e simbolico per il Como. In lui convivono la fantasia argentina e la disciplina tattica europea: un giocatore che ricorda Redondo per eleganza e Kakà per progressione. Al “Maradona” ha incantato a tratti, accarezzando il pallone come fosse un’estensione del suo pensiero. Contro un Napoli più rigido e organizzato, ha rappresentato l’elemento di rottura, la scintilla che rompe gli schemi, pur senza riuscire a cambiare il risultato.

Cesc Fàbregas gli ha cucito addosso un ruolo da protagonista, sia come trequartista che come regista avanzato. Paz, con la sua visione e il suo sinistro raffinato, si è adattato con maturità, creando spazi e soluzioni anche nelle partite più chiuse.

Figlio d’arte, erede del difensore Pablo Paz, Nico rappresenta la versione moderna e offensiva di quella genealogia calcistica: la forza del padre unita alla creatività del figlio. A Napoli non ha segnato, ma ha lasciato la sensazione che ogni suo tocco possa cambiare il corso di una partita.

McTominay, il gol del mese di ottobre

Scott McTominay si prende la copertina del mese: la Lega Serie A ha premiato la sua splendida rete contro l’Inter come “Gol più bello di ottobre”. Il centrocampista del Napoli, ex Manchester United, ha superato una concorrenza di altissimo livello, imponendosi grazie a una conclusione potente e precisa che ha fatto esplodere il “Maradona”.

Tra i candidati figurava anche il talento del Como Nico Paz, autore di un magnifico gol di sinistro a giro nella sfida contro la Juventus. Ma alla fine, è stato il colpo dell’azzurro a convincere i tifosi e la giuria, confermando il momento d’oro del giocatore e della squadra partenopea.

Un gol che vale la vetta

La rete di McTominay, oltre alla bellezza estetica, ha avuto un peso decisivo per la classifica del Napoli, regalando punti fondamentali nella corsa al primato.

Gli azzurri ora guardano tutti dall’alto, forti della leadership in solitaria. L’obiettivo è mantenere la vetta il più a lungo possibile, con lo scozzese che si sta dimostrando uno dei simboli della nuova squadra di Conte, capace di unire solidità, personalità e gol pesanti.