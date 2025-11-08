8 Novembre 2025

Ciao Lucca, ho trovato la posizione perfetta per te: in tribuna | FINITO IL MATRIMONIO: il mister ha deciso

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Il giovane attaccante del Napoli non sta vivendo un periodo particolarmente positivo. Si aprono quindi diverse ipotesi.

Antonio Conte è uno degli allenatori più carismatici e intensi del calcio moderno. Il suo carattere è segnato da una determinazione feroce e da una ricerca costante della perfezione. In ogni squadra che ha guidato, ha imposto standard altissimi di disciplina, concentrazione e mentalità vincente. Pretende il massimo da tutti — giocatori, staff e dirigenti — e non accetta compromessi quando si tratta di lavoro e impegno.

Questa sua ossessione per la cura dei dettagli lo rende un tecnico capace di trasformare anche gruppi ordinari in squadre competitive. Tuttavia, la stessa intensità che lo spinge al successo può renderlo difficile da gestire. Conte è noto per le sue esplosioni emotive in panchina e per i frequenti scontri con le dirigenze, spesso dovuti alla sua volontà di avere pieno controllo sul progetto tecnico.

Dietro la sua immagine dura si nasconde però una forte sensibilità. Conte vive ogni vittoria e ogni sconfitta in modo profondo, quasi personale. Il calcio per lui non è solo un lavoro, ma una missione che richiede dedizione assoluta. È capace di trasmettere questa passione ai suoi giocatori, spingendoli oltre i propri limiti.

Conte è un uomo che divide: rigido ma motivante, esigente ma sincero. Il suo carattere, a volte ingombrante, è anche la chiave del suo successo. Dove arriva, lascia sempre un segno indelebile.

Lucca, da vice-Lukaku a vice-Hojlund

Lorenzo Lucca era stato scelto per essere l’alternativa a Romelu Lukaku, ma con il passare delle settimane si è ritrovato nel ruolo di vice-Hojlund.

Secondo Il Mattino, il giovane attaccante non è riuscito a compiere quel salto di qualità che Antonio Conte e il Napoli si aspettavano da lui, nonostante la fiducia iniziale.

lucca-lapresse-napolipiu

Pochi gol e fiducia in calo

Finora il suo rendimento è stato deludente: un solo gol segnato, per di più contro il Pisa, troppo poco per un giocatore che avrebbe dovuto garantire più solidità all’attacco azzurro. Le sue prestazioni non hanno convinto Conte, che continua a preferirgli altri profili.

Le quotazioni di Lucca sono in netto calo e il rischio di un addio anticipato a gennaio è sempre più concreto, con il Napoli pronto a valutare alternative per rinforzare il reparto offensivo.

