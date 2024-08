Neres-Napoli, oggi l’annuncio ufficiale: svelato il motivo del ritardo

L’ufficialità di David Neres al Napoli attesa per oggi. Il Corriere dello Sport rivela il motivo dello slittamento.

Il Napoli si appresta ad annunciare l’acquisto di David Neres, con un giorno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali.

Il Corriere dello Sport spiega il motivo dello slittamento: “La questione che ha costretto a ritardare le comunicazioni in pompa magna, e a rimettere in ghiaccio lo champagne, è relativa a certi aspetti legati ai diritti d’immagine”.

Nonostante il ritardo, l’affare non è mai stato in discussione. Il quotidiano rassicura: “Già ieri, comunque, tutti assicuravano che si trattava soltanto di una fase finale assolutamente sotto controllo”.

I dettagli dell’operazione di calciomercato sono ormai noti: “Con il Benfica era tutto stabilito da giorni sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus, e anche con il giocatore l’intesa era blindata da tempo sia sotto il profilo della durata del contratto (fino al 2029) sia dell’ingaggio (intorno ai 3 milioni di euro)”.

La questione è stata risolta rapidamente: “Le parti, però, hanno continuato a lavorare senza sosta per limare distanze e differenze e per concludere tutto al volo. Missione compiuta già ieri in serata, con tanto di firme”.

Antonio Conte e il Napoli attendono l’annuncio ufficiale di Neres, quarto colpo del mercato estivo azzurro.