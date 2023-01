Nennella celebra la penalizzazione della Juventus: Il video fa impazzire il web

Penalizzazione Juventus: La trattoria Da Nennella rompe 15 piatti in segno di gioia, il video diventa virale.

La trattoria “Da Nennella” ha deciso di celebrare la penalizzazione della Juventus con un video che è stato condiviso sui canali social dell’attività. Nel video, diventato subito virale, il proprietario della trattoria, Ciro, si mostra con una pila di piatti fra le mani e con un sorriso sulle labbra, mentre li rompe uno dopo l’altro. “È successo un fatto bellissimo” esclama Ciro. “La Juve è stata penalizzata per tutto lo scandalo che è successo. Gli hanno tolto 15 punti. Mi sacrifico e rompo 15 piatti per la gioia. Sapete che freddo che fa a Torino”.

La penalizzazione della Juventus è stata un evento che ha suscitato molte reazioni, soprattutto tra i tifosi della squadra. Ciro, con il suo video, ha voluto esprimere, con la solita ironia, la sua soddisfazione per questa decisione, che ha portato alla penalizzazione di uno dei principali avversari della sua squadra del cuore.

Le immagini del video sono diventate subito virali e hanno attirato molti commenti sui social media. Molti tifosi della Juventus hanno espresso la loro disapprovazione per la pubblicazione del video, sottolineando che la squadra torinese non merita questo tipo di umiliazione. Altri, invece, hanno espresso la loro gioia per la penalizzazione, sottolineando che la Juventus ha finalmente ricevuto il castigo che meritava.

Tra i commenti, ci sono anche quelli di tifosi juventini che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti della squadra penalizzata, sottolineando che questo evento non deve essere motivo di gioia per gli avversari. Molti commenti, inoltre, hanno sottolineato che la Juventus è una squadra forte e che non sarà facile sconfiggerla, nonostante la penalizzazione.

In generale, il video della trattoria “Da Nennella” ha suscitato molte reazioni e ha fatto discutere molti tifosi di calcio, che hanno espresso le loro opinioni sulla penalizzazione della Juventus. La trattoria, con questo video, ha voluto celebrare ironicamente un evento che ha scosso il mondo del calcio e che ha portato ancora una volta, in negativo, alla ribalta il club bianconero.