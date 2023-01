Frey: “Il Napoli è la meraviglia del calcio europeo”

Il Napoli è la meraviglia del calcio europeo secondo Sebastien Frey. L’ex portiere dell’Inter elogia la squadra azzurra.

L’ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina, Genoa e della nazionale francese, Sebastien Frey, ha espresso il suo pensiero sull’attuale momento del Napoli, definendolo come “una grande sorpresa” e “la meraviglia del calcio europeo, non solo italiano”.

Secondo Frey, il Napoli è una squadra in grado di competere con qualsiasi squadra di vertice in Europa, e questo è il risultato del grande lavoro svolto dall’allenatore Spalletti. L’ex estremo difensore ha espresso grande ammirazione per la capacità del Napoli di giocare un calcio offensivo e spettacolare, ma anche per la solidità difensiva della squadra.

“Il Napoli è una grande sorpresa. E’ la meraviglia del calcio europeo, non solo italiano. L’ho visto giocare e a mio parere, ad oggi, qualsiasi squadra di vertice in Europa faticherebbe a vincere contro il Napoli. Spalletti ha fatto un grande lavoro”.

Frey ha anche parlato della crescita esponenziale del giocatore del Napoli, Victor Osimhen, sottolineando come l’attaccante sia diventato un giocatore completo, maturo e straordinario. Osimhen, che ha giocato in Francia per anni, ha dimostrato di avere un grande talento e di essere in grado di segnare gol importanti per la squadra.

“Osimhen lo conosciamo, ha giocato in Francia per anni. E’ diventato un giocatore completo, maturo, straordinario”.

Frey ha espresso grande entusiasmo per il momento del Napoli e ha sottolineato come la squadra sia in grado di competere con le migliori in Europa. L’ex portiere ha espresso grande ammirazione per il lavoro svolto dall’allenatore Spalletti e per i giocatori della squadra, in particolare per Osimhen, che ha dimostrato di essere un attaccante di grande talento. L’ex interista ha espresso la sua opinione che il Napoli sia una delle squadre più interessanti e sorprendenti del panorama calcistico europeo.