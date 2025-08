Napoli, virata spagnola sulle fasce

Manna accelera sul mercato: Gutierrez dal Girona può arrivare per 18-20 milioni, Juanlu ha già detto sì ma serve un’uscita. Conte vuole terzini protagonisti nel suo 4-3-3.

CASTEL DI SANGRO – Il Napoli cambia pelle, puntando forte sulla scuola spagnola per rivoluzionare le corsie difensive. Dopo l’operazione Juanlu Sánchez con il Siviglia, il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti per Miguel Gutierrez, protagonista dell’ottima stagione del Girona. Il terzino sinistro, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, è ora l’obiettivo numero uno del Napoli per completare il pacchetto difensivo.

Come riportato da Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a offrire un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione al classe ’01 spagnolo, che ha recentemente subito un’operazione di routine alla caviglia. Il Girona ha già aperto alla cessione: con un’offerta tra i 18 e i 20 milioni, l’affare potrebbe chiudersi a breve.

Nel frattempo, Juanlu resta in stand-by. Il laterale destro ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia, ma il Napoli non intende andare oltre i 17 milioni di euro bonus inclusi, mentre il Siviglia chiede almeno un milione in più più una percentuale sulla futura rivendita. La chiusura dell’operazione è legata alla cessione di Zanoli (seguono Bologna, Udinese e Fiorentina) e alla definizione del futuro di Mazzocchi. Ma, in ogni caso, Juanlu non occuperebbe caselle in lista grazie al suo status di Under.

La rivoluzione sulle fasce si inserisce perfettamente nel nuovo corso voluto da Antonio Conte. Il tecnico ha infatti virato deciso verso un 4-3-3 con terzini centrali nella costruzione del gioco, capaci di palleggiare, correre e garantire resistenza. «Juanlu e Gutierrez hanno le caratteristiche ideali per questo Napoli», scrive D’Angelo su La Gazzetta dello Sport. Giovani, pronti, e già con personalità da vendere.

Il nuovo Napoli guarda al presente. Ma costruisce, con lucidità, anche il proprio futuro.