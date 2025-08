Corriere dello Sport: “Gutierrez, il Napoli all’assalto”

Una mini rivoluzione tattica. Dopo le riflessioni maturate nel post-Dimaro, il Napoli ha rivisto le proprie strategie di mercato puntando su un cambio netto di rotta: stop, per ora, agli esterni offensivi puri e largo ai terzini a tutta fascia. Come spiega Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, l’obiettivo ora è un profilo capace di coprire l’intera corsia, e non a caso è tornato d’attualità un nome che sembrava archiviato: Miguel Gutierrez, 24 anni, esterno sinistro del Girona.

Un ritorno che il destino ha voluto rilanciare proprio a Castel di Sangro, dove domenica 9 agosto si giocherà l’amichevole tra il Napoli e il Girona. Gutierrez non sarà in campo: è reduce da un intervento alla caviglia destra dello scorso 10 luglio e rientrerà a fine agosto o inizio settembre. Nulla di grave, assicura Mandarini nel Corriere dello Sport, e infatti la trattativa è concreta. Dopo il primo contatto con l’agente Manuel Garcia Quilon (già noto a Napoli per gli affari Reina, Albiol, Callejon e Benitez), il club partenopeo ha avviato il dialogo con il Girona: si tratta per un acquisto a titolo definitivo da 18 milioni. L’accordo con il calciatore – 2 milioni a stagione fino al 2030 – è ancora da perfezionare.

Juanlu e il nodo Zanoli: Napoli scatenato sulle corsie

Ma non c’è solo Gutierrez nel mirino. Come rivela Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli lavora anche a destra con sempre maggiore insistenza. L’obiettivo principale è Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino del Siviglia e della Nazionale Under 21 spagnola. Il giocatore ha già un’intesa personale con il direttore sportivo Manna, ma manca ancora l’accordo tra i club. Il Siviglia chiede 17 milioni più un milione di indennizzo e il 10% sulla futura rivendita. Il Napoli non vuole spingersi oltre i 17 milioni bonus compresi.

Nel frattempo, resta da sciogliere il futuro di Alessandro Zanoli (24): rifiutata l’offerta del Bologna (prestito da 500mila euro con obbligo di riscatto tra i 3,5 e i 4 milioni), ora è l’Udinese a farsi avanti con una proposta da 5 milioni. La valutazione degli azzurri è però più alta: 7 milioni.

Grealish e Sterling in stand-by: il Napoli cambia rotta

Nel nuovo scenario strategico, come sottolinea ancora Mandarini nel Corriere dello Sport, anche i contatti con Sterling e Grealish sono stati congelati. Per ora, nessuna ala pura: spazio a soluzioni più funzionali al nuovo assetto. Tuttavia, nel calciomercato, le idee accantonate possono sempre tornare d’attualità.

Raspadori tentazione Atletico: Jack resta nei pensieri degli spagnoli

Il Napoli deve anche guardarsi da possibili assalti in uscita. L’Atletico Madrid ha inserito Giacomo Raspadori in una short list che comprende anche Nico Gonzalez (Juventus) ed Enzo Millot (Stoccarda). I contatti con gli agenti del giocatore sono avviati, ma non è ancora arrivata un’offerta ufficiale. La valutazione è di 30 milioni. Intanto, Raspa continua a convincere Antonio Conte, che lo ha schierato da mezzala sinistra offensiva nella partitella finale della doppia sessione di ieri.

Miretti, asse caldo con la Juve: Napoli al lavoro sulla mezzala fisica

Infine, come racconta Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, il Napoli lavora anche a centrocampo per completare la rosa. L’obiettivo è una mezzala fisica, e il nome cerchiato in rosso è quello di Fabio Miretti (21). I contatti con la Juventus sono iniziati e l’intesa con il giocatore è vicina. La prima valutazione è di circa 15 milioni, ma gli azzurri puntano a limare. L’asse Napoli-Torino, sponda bianconera, è sempre più caldo.