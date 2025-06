Napoli, tra Ndoye, Frattesi e De Bruyne: il mercato secondo Fabio Mandarini

Il Napoli è al centro di una vera e propria rivoluzione. Il nuovo corso targato Antonio Conte ha già impresso un’accelerazione alla costruzione della squadra, e il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su più fronti per garantire al tecnico salentino una rosa all’altezza del ritorno in Champions League. Come racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, l’aria di mercato in città è densa di nomi, trattative e incastri che coinvolgono Italia, Francia e persino l’Estremo Oriente.

Ndoye e Beukema, doppio asse con Bologna

In cima alla lista dei desideri di Conte c’è Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, 24 anni, che già a gennaio era stato indicato dal tecnico come profilo ideale per sostituire Kvaratskhelia. All’epoca bastavano 25 milioni, oggi i rossoblù chiedono almeno 40. Il gradimento dell’allenatore non è cambiato, e Ndoye è considerato da Manna una priorità per arricchire la batteria offensiva.

Stando a quanto scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli attende l’esito di un incontro decisivo tra gli agenti del giocatore e il dirigente del Bologna Giovanni Sartori, in programma la prossima settimana. Sullo sfondo, resta vivo anche l’interesse per il difensore olandese Sam Beukema, classe 1998, anch’egli valutato con attenzione da De Laurentiis.

Frattesi e Lee Kang-in: il Napoli spinge sul centrocampo

Non solo esterni e difensori. Il Napoli guarda anche al cuore del gioco. Tra gli obiettivi principali a centrocampo c’è Davide Frattesi, nome impossibile da raggiungere nello scorso inverno, ma oggi potenzialmente in discussione all’Inter dopo la rivoluzione tecnica in atto. Manna – scrive Mandarini sul Corriere dello Sport – dialoga con costanza con l’agente Giuseppe Riso, lo stesso che cura gli interessi anche di Alessandro Buongiorno. E non è da escludere che una chiacchierata possa avvenire a breve con Cristian Chivu, figura centrale nella riorganizzazione nerazzurra.

Occhi puntati anche su Lee Kang-in, fantasista coreano del PSG, seguito da tre sessioni di mercato e ora potenzialmente trattabile: con l’investimento giusto, può lasciare Parigi. Intanto restano da chiarire i destini di Anguissa, che ha mercato in Arabia, e Lobotka, il cui contratto contiene una clausola rescissoria da poco più di 25 milioni. Tra i giovani, Manna avrebbe sondato Fabio Miretti della Juventus, reduce dal prestito al Genoa.

Bonny e De Bruyne: tra futuro e colpo ad effetto

Il reparto offensivo potrebbe accogliere presto nuove soluzioni. Manna ha avviato contatti con il Parma per Ange-Yoan Bonny, centravanti francese classe 2003, valutato attorno ai 25 milioni e nel mirino anche dell’Inter. Trattativa complessa, ma monitorata con attenzione.

La grande notizia, però, è l’arrivo imminente di Kevin De Bruyne. Come riferisce Fabio Mandarini, l’ingaggio del fuoriclasse belga sarà ufficializzato dopo martedì prossimo: un colpo destinato a cambiare volto alla mediana azzurra e a lanciare un segnale forte in vista della prossima stagione.

Il Napoli si muove con cautela ma decisione, e la sensazione è che la giostra del mercato sia appena partita. Con Antonio Conte in cabina di regia, il progetto azzurro sta per prendere definitivamente il volo.