Repubblica Napoli: “Osimhen, il dilemma tra Al Hilal e Galatasaray”

Sembra la versione calcistica della celebre “Stessa spiaggia, stesso mare”. Come nella scorsa estate, anche stavolta il Napoli si ritrova immerso nel tormentone legato alla cessione di Victor Osimhen. La storia d’amore con la maglia azzurra è ormai archiviata, ma il futuro dell’attaccante nigeriano resta tutto da scrivere.

Come riporta la Repubblica – Napoli, sul 26enne di Lagos è piombato con forza l’Al Hilal: l’obiettivo è arrivare preparati al Mondiale per Club e regalare a Simone Inzaghi, nuovo tecnico del club saudita, un colpo da prima pagina. Inzaghi stesso ha già contattato Osimhen per presentargli il progetto e illustrargli il ruolo da protagonista assoluto. Ma, per ora, manca l’intesa sull’ingaggio.

Una trattativa da capogiro

L’offerta dell’Al Hilal è imponente: 27 milioni netti a stagione, bonus esclusi, per arrivare facilmente a quota 30 milioni. Osimhen, però, non si è ancora convinto: secondo quanto riportato da Repubblica, l’attaccante andrebbe in Arabia Saudita solo con un’offerta da almeno 40 milioni netti. Il club saudita sta riflettendo se rilanciare, con l’obiettivo di chiudere entro martedì, così da tesserare Osimhen in tempo per il Mondiale.

Anche con il Napoli non c’è ancora accordo: la clausola da 75 milioni di euro non è trattabile, e il club partenopeo non ha intenzione di concedere sconti. Il fondo PIF, che gestisce l’Al Hilal, dovrà alzare la posta per assicurarsi il centravanti mascherato.

L’alternativa: restare a Istanbul

Sullo sfondo c’è il Galatasaray, dove Osimhen ha disputato l’ultima stagione in prestito, segnando 26 gol e vincendo il campionato. Il legame con il club e i tifosi è fortissimo. E, sempre secondo la Repubblica – Napoli, il Galatasaray sarebbe pronto a pagare l’intera clausola e offrire un contratto da 16 milioni a stagione. Cifre più basse rispetto all’Arabia Saudita, ma accompagnate dalla Champions League e da un ambiente già conquistato.

Osimhen ha posticipato le vacanze e si è fermato a Istanbul proprio per seguire gli sviluppi. Sa che la scelta è imminente e sarà determinante per il suo futuro. Il Napoli, intanto, aspetta.

Napoli attivo sul mercato, ma serve l’incasso

L’uscita di Osimhen è fondamentale per finanziare le richieste di Antonio Conte, che dovrà affrontare una stagione con ben quattro competizioni. Come scrive la Repubblica – Napoli, Kevin De Bruyne sarà solo il primo colpo. Poi serviranno:

un difensore (in pole Beukema),

uno o due centrocampisti (Frattesi è il sogno, piace Lee Kang-In del PSG),

almeno tre attaccanti: un vice-Lukaku (Bonny o Lucca) e due esterni offensivi (primo nome Dan Ndoye del Bologna).

Ma tutto passa da Victor Osimhen. Tra l’oro d’Arabia e il calore del Bosforo, il suo destino è ormai al bivio. Il Napoli, stavolta, vuole certezze. E le vuole in fretta.