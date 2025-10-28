Napoli, tornano Hojlund e Rrahmani: Conte rivede la luce in vista di Lecce
Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ritrova due pedine fondamentali. Hojlund e Rrahmani tornano finalmente in gruppo e sono stati convocati per la trasferta di oggi a Lecce, pronti a partire dalla panchina dopo rispettivamente tre e nove partite di assenza. Un segnale incoraggiante per Antonio Conte, che dopo i duri colpi subiti con gli infortuni di Meret e De Bruyne inizia a intravedere qualche spiraglio di speranza.
Il prossimo obiettivo, scrive ancora il Corriere dello Sport, è il recupero di Lobotka, regista e cervello del centrocampo azzurro, ritenuto dallo staff tecnico un elemento chiave nelle due fasi di gioco. Il suo rientro potrebbe avvenire tra la gara con il Como e quella di Champions contro l’Eintracht Francoforte, entrambe in programma al Maradona: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.
Nel frattempo, nel fine settimana è atteso a Napoli anche Lukaku, di ritorno dal Belgio dopo il periodo trascorso tra Anversa e Bruxelles per seguire la sua tabella di riabilitazione. Se i tempi saranno rispettati, “Big Rom” potrebbe assistere dalla tribuna alla partita con il Como.
Alla vigilia di Lecce-Napoli, Eusebio Di Francesco ha suonato la carica, come riportato dal Corriere dello Sport: «Vivere una gara come questa è bellissimo. Se fosse possibile vorrei giocarla. Ma da fuori cercherò di dare il mio meglio affinché il Lecce faccia una grande partita».
Non ci sarà il tutto esaurito al Via del Mare, ma con oltre 22mila abbonati la presenza complessiva supererà i 25mila spettatori. Ridotto invece da 1.700 a 700 il numero di posti riservati al settore ospiti per motivi tecnici e organizzativi.
Il Lecce, reduce da cinque sconfitte consecutive e senza vittorie contro il Napoli da 14 anni, proverà a invertire la rotta. Di Francesco potrebbe lanciare dal primo minuto Camarda al centro dell’attacco, con il possibile rientro di Coulibaly a centrocampo. In difesa Sala è in ballottaggio con Berisha, mentre in avanti Banda insidia Morente.