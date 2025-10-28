Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne operato in Belgio: stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse”
Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la diagnosi per Kevin De Bruyne è di quelle che fanno male più del colpo stesso. «Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra»: dieci parole che, scrive l’inviato da Lecce, «valgono dieci coltellate». Il fuoriclasse belga del Napoli si è infortunato calciando il rigore dell’1-0 contro l’Inter e dovrà fermarsi per almeno tre o quattro mesi.
Secondo quanto riferito da Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta dello stesso muscolo operato già nell’agosto 2023, quando De Bruyne restò fermo per quasi cinque mesi, saltando 29 partite tra Manchester City e nazionale belga. Stavolta, a differenza di Lukaku che ha scelto una terapia conservativa, Kevin si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico, già programmato in una clinica di Anversa. Il trequartista ha lasciato ieri Napoli per rientrare in Belgio, dove domani sarà operato prima di iniziare la riabilitazione.
L’obiettivo, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, è chiaro: tornare in campo in tempo per chiudere la stagione con il Napoli e non perdere il Mondiale 2026 negli Stati Uniti. Tuttavia, la squadra di Conte dovrà fare a meno del suo leader tecnico per un lungo periodo.
Il Napoli, infatti, rischia di restare senza De Bruyne fino all’alba del 2026: se i tempi saranno confermati, il belga salterà almeno 22-23 partite tra Serie A, Champions e Coppa Italia, compresa la Supercoppa in Arabia. Conte dovrà quindi affidarsi ai senatori e attendere rinforzi dal mercato: tra i nomi monitorati, scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, c’è il giovane Kobee Mainoo del Manchester United.
Il primo capitolo della storia di De Bruyne a Napoli è durato appena 11 partite: 760 minuti, 4 gol in Serie A, 2 assist in Champions e la palma di capocannoniere della squadra insieme a Hojlund. Un’esperienza breve ma luminosa, che ha acceso l’entusiasmo del pubblico azzurro e impreziosito il nostro calcio. Ora, lo aspettano tutti: Conte, i compagni, Modric, Vardy e un’intera città.