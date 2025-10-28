Corriere dello Sport: “Napoli, tutti per uno”
«Tutti per uno». È lo spirito che, secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, accompagnerà oggi il Napoli nella sfida delle 18.30 contro il Lecce al Via del Mare. Una partita che la squadra di Antonio Conte giocherà anche — e soprattutto — per Kevin De Bruyne, il campione belga che il destino ha costretto allo stop.
Come racconta Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, De Bruyne ha lasciato ieri Napoli a bordo di un jet privato diretto in Belgio, mentre la squadra volava verso il Salento. Il suo rigore decisivo contro l’Inter aveva riportato gli azzurri al primo posto — condiviso con la Roma — ma anche lesionato il muscolo della sua coscia destra. Ora i compagni proveranno a regalargli una vittoria per accompagnarlo idealmente verso l’intervento e la riabilitazione.
Non sarà semplice. Il Lecce, terra di un Conte che oggi festeggia la 250ª panchina in Serie A, non è mai un campo facile. Di Francesco cerca la prima vittoria casalinga dopo tre pareggi e quattro sconfitte, mentre il Napoli punta a dare continuità al successo contro l’Inter, dopo una lunga serie negativa in trasferta culminata nel 6-2 di Eindhoven.
Come sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, le difficoltà non mancano: oltre a De Bruyne, mancheranno anche Lobotka, Meret e Lukaku. Tuttavia, Conte può sorridere per i rientri di Hojlund e Rrahmani, entrambi convocati. Oggi sarà il giorno del turnover, con cinque cambi nel 4-3-3 scelto dal tecnico.
Spazio dunque a Noa Lang, al debutto da titolare dopo settimane di attesa: l’olandese agirà nel tridente con Politano e Lucca. In difesa rientrano Beukema e Olivera, mentre in mediana ci sarà Elmas. Una rivoluzione necessaria, scrive il Corriere dello Sport, per tenere alto il livello e continuare a lottare per il vertice.