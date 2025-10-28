No, io questo non lo faccio giocare | Gasperini tradisce Ranieri: tribunato il pupillo di Re Claudio

L’allenatore della Roma avrebbe deciso di andare contro il volere di Ranieri. Mandato in tribuna un pupillo dell’ex tecnico giallorosso.

Una decisione netta, quasi uno strappo, che sta facendo molto discutere nell’ambiente. L’allenatore è stato categorico, chiudendo la porta all’impiego di uno dei giocatori in rosa. La sua posizione è apparsa irremovibile, un segnale forte inviato allo spogliatoio e alla dirigenza: quel giocatore, con lui, non vedrà il campo.

Al centro della vicenda c’è un atleta considerato da molti il “pupillo” di un altro stimato tecnico, “Re Claudio” Ranieri. Quest’ultimo aveva puntato forte su di lui, vedendolo come un elemento chiave e valorizzandolo. Un’investitura importante, che sembrava garantirgli un percorso spianato.

Questa fiducia, però, pare essere stata disattesa dall’attuale gestione di Gian Piero Gasperini. La scelta di escluderlo viene letta quasi come un “tradimento” delle gerarchie e delle valutazioni fatte in passato da Ranieri. Un chiaro segnale che il credito precedente è stato azzerato.

La conseguenza diretta di questa presa di posizione è stata immediata e severa: per il giocatore si sono aperte le porte della tribuna. Da potenziale risorsa a elemento ai margini del progetto tecnico nel giro di poche settimane. Una bocciatura netta che sorprende, vista la stima da cui era circondato.

Le divergenze tattiche

Dietro questa esclusione eccellente sembrano celarsi divergenze tattiche profonde o forse richieste specifiche che il giocatore non riesce a soddisfare. Gasperini è noto per il suo rigore e per non fare sconti a nessuno, indipendentemente dall’importanza all’interno del gruppo.

Ora la situazione si fa complessa. Il futuro del ragazzo appare decisamente in bilico, con il mercato che potrebbe diventare l’unica soluzione possibile. Resta da vedere come verrà gestita questa frattura tra la volontà tecnica e il valore di un giocatore che, fino a poco tempo fa, godeva di ben altra considerazione.

Di chi si tratta

L’infermeria della Roma resta ancora affollata, con Angelino ancora bloccato da guai fisici secondo quanto riportato da fantacalcio.it. Il terzino spagnolo, che ha già dovuto dare forfait nelle delicate sfide contro Fiorentina e Inter, non ha ancora smaltito i suoi problemi e i tempi di recupero si allungano. Lo staff medico lavora per rimetterlo in sesto, ma la cautela è d’obbligo per evitare ricadute.

Questa indisponibilità costringerà l’esterno a mancare anche l’importante appuntamento europeo contro il Viktoria Plzen. Non solo: la sua presenza è in fortissimo dubbio anche per la prossima gara di campionato contro il Sassuolo. Per Gian Piero Gasperini si tratta di un’assenza pesante sulla corsia, che lo obbligherà a puntare ancora sulla continuità di Tsimikas.