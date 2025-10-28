Gazzetta dello Sport: “Napoli, torna il numero 9”
Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte prepara una “rivoluzione silenziosa” per il suo Napoli. A Lecce, nella sfida in programma oggi al Via del Mare, il tecnico cambia tutto: una scelta dettata dalla prudenza e dalla necessità di gestire le energie in una fase di calendario serrata, con partite ogni tre o quattro giorni tra campionato, Champions e coppe.
Secondo quanto scrive Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Conte stravolge la sua formazione tipo per evitare di logorare chi ha già dato tanto e offrire spazio a chi ha ancora molto da dimostrare. Rispetto al match contro l’Inter, gli azzurri dovrebbero presentare cinque volti nuovi in un 4-3-3 “puro”, adattato agli interpreti disponibili.
A centrocampo riposerà McTominay, reduce da una sosta tutt’altro che rilassante e da un doppio impegno con gol e ferite: lo scozzese partirà dalla panchina per rifiatare in vista di Como ed Eintracht. Al suo posto ci sarà Elmas, insieme a Gilmour e Anguissa. Un mix di equilibrio e dinamismo che permetterà a Conte di variare modulo in corsa.
Le rotazioni coinvolgono anche la difesa: Spinazzola lascia spazio a Olivera sulla sinistra, mentre Buongiorno si accomoda in panchina per fare posto a Beukema, chiamato a riscattarsi dopo la prova opaca di Eindhoven.
La novità più attesa, evidenzia la Gazzetta dello Sport, è l’esordio dal primo minuto di Noa Lang: l’olandese, dopo due mesi di attesa e molte parole, avrà finalmente la chance di esprimersi sulla corsia sinistra. In avanti, Conte rilancia Lucca al centro dell’attacco, deciso a riscattare l’espulsione in Champions, mentre Politano occuperà la fascia destra, uno dei pochi intoccabili insieme a Di Lorenzo e Anguissa.
In panchina, buone notizie per i rientri di Rrahmani e Hojlund, che si aggiungono a McTominay e Neres come “scorte” preziose per un turnover che diventa sempre più strategico.