Vertice di mercato in casa Napoli, con protagonisti il presidente De Laurentiis, il ds Meluso, il dt Micheli e il tecnico Mazzarri. Tre nomi nel mirino.

Un importante incontro di mercato ha avuto luogo ieri, come riportato dal Corriere dello Sport, coinvolgendo figure chiave del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Mauro Meluso, l’allenatore Walter Mazzarri e Micheli. L’obiettivo? Definire la strategia di mercato per gennaio 2024, con Mazzarri che ha espresso la necessità di alcuni “ritocchini” per rafforzare la squadra.

Tre Nomi nel Mirino del Napoli

Il summit ha messo in luce tre obiettivi principali per il Napoli nella prossima sessione di mercato:

Boubakary Soumaré: Il centrocampista del Siviglia, che sembra essere in esubero nel club spagnolo, è stato identificato come una possibile aggiunta per rafforzare il centrocampo del Napoli. La sua esperienza e le sue qualità potrebbero apportare un valore significativo alla squadra. Pierre-Emile Hojbjerg: Un altro nome che circola è quello del giocatore del Tottenham, visto come un’alternativa a Soumaré. Hojbjerg, noto per la sua solidità e versatilità in mezzo al campo, potrebbe offrire al Napoli quella grinta e quell’esperienza internazionale che potrebbero fare la differenza. Pasquale Mazzocchi: Infine, il Napoli sembra interessato a Pasquale Mazzocchi per coprire una posizione più difensiva, specificatamente quella alle spalle di Di Lorenzo. Mazzocchi, che ha dimostrato ottime prestazioni, potrebbe essere la soluzione ideale per rafforzare la difesa.

Una Strategia Mirata

Questo incontro evidenzia una strategia mirata del Napoli per affrontare le sfide della seconda metà della stagione. Con Mazzarri al timone, il club sembra puntare su giocatori che possono apportare un impatto immediato e significativo, sia in termini di esperienza che di qualità tecnica.

La dirigenza, conscia del momento difficile, sembra propensa ad accontentare le richieste di Mazzarri. Ma molto dipenderà dalla capacità di cedere gli esuberi della rosa, per poi reinvestire su obiettivi funzionali al credo tattico del mister. Un mercato di riparazione per rilanciare le ambizioni di un Napoli in caduta libera.