Tensione nello Spogliatoio del Napoli, Scotto Rivela: “Mazzarri Ha Parlato Chiaro”

Giovanni Scotto lancia l’allarme sull’ambiente dello spogliatoio del Napoli, apparso molto nervoso e diviso dopo la disfatta in Coppa Italia.

“L’aria che tira nello spogliatoio del Napoli non è affatto serena“. Lo rivela il giornalista Giovanni Scotto, che ai microfoni di Radio Marte analizza il difficile momento degli azzurri. L‘eliminazione shock dalla Coppa Italia per mano del Frosinone ha messo a nudo tutte le crepe di un ambiente in evidente difficoltà.

“Per qualche calciatore il Napoli evidentemente non è una squadra così forte e non crede pienamente nel progetto tecnico”, l’accusa di Scotto. Che poi riporta le dure parole di Mazzarri nel post-partita (“Chi non è contento può andare via”) come la conferma di una spaccatura ormai insanabile all’interno dello spogliatoio.

Tra i più scontenti sembra esserci proprio Eljif Elmas, vicinissimo alla cessione al Lipsia per 25 milioni più bonus. Il macedone avrebbe chiesto lui stesso la cessione per avere più spazio. Piace Samardzic come possibile sostituto.

Ma anche Victor Osimhen è apparso letteralmente furioso dopo il ko interno: “Era nervosissimo, sbracciava con compagni e panchina“. Atteggiamenti che preoccupano e che certificano il clima teso del post-gara.

Ora il Napoli dovrà intervenire sul mercato per provare a sistemare le cose.

Serve compattezza per uscire dalla crisi di risultati e di gioco. Altrimenti anche il cammino in campionato e Champions League rischia di compromettersi irrimediabilmente.